15/09/2022

Dopo appena due giorni dall’inizio dei servizi di controllo da parte dei Carabinieri a Roma e Provincia, finalizzati a garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche, nonché a prevenire e contrastare forme di illegalità, una persona è stata arrestata dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Casilina e della Stazione di Roma Centocelle gravemente indiziata di detenzione ai fini di spaccio.

Nel corso della mattinata, all’interno dei giardini pubblici adiacenti una scuola, tra via delle Palme e via Castore Durante, l’uomo di 34 anni, proprio nel corso di una mirata attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti in prossimità degli istituti scolastici, è stato notato mentre faceva movimenti sospetti, verosimilmente riconducibili ad attività di spaccio e stato trovato in possesso, all’esito di perquisizione personale e ispezione dei luoghi, di 4 dosi di cocaina per 1,2 gr., 16 dosi di eroina 4,8 gr. e 8 pezzi di hashish per 20 gr., nonché denaro contante.

L’arrestato è stato condotto presso le aule di piazzale Clodio e al termine dell’udienza, l’arresto è stato convalidato. I controlli attenti ma discreti dei Carabinieri, anche con l’ausilio di unità cinofile, proseguiranno fino alla fine dell’anno scolastico, anche con altre iniziative quali conferenze sulla legalità nelle scuole, visite presso le caserme e specifica attività dell’Arma sul territorio, a garanzia della sicurezza degli studenti e delle famiglie.

Ai casi che vedono coinvolte vittime vulnerabili, ai reati compiuti attraverso la Rete, sarà dedicata particolare attenzione sia in via preventiva che repressiva, attraverso un’efficace comunicazione nelle scuole e un continuo monitoraggio della Rete, impedendo pericolosi adescamenti, soprattutto nei confronti degli studenti minorenni.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/sicurezza-controlli-antidroga-davanti-alle-scuole-un-arresto-nella-capitale