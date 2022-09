Torino, incendio nella notte devasta un’abitazione a Leinì

Dalle 03.30 di questa notte, più squadre di Vigili del Fuoco sono impegnate a Leinì, in via Provana, per l’incendio di un’abitazione. Le fiamme hanno messo in allarme gli abitanti della zona che sono usciti senza conseguenze dalle abitazioni, mentre il proprietario di quella coinvolta è stato assistito dall’equipe sanitaria per alcune ustioni. L’incendio ha anche attaccato i tetti delle vicine proprietà.

Con l’utilizzo di un’autoscala ne è stata fermata la propagazione alle altre falde. I pompieri dall’interno hanno spento i roghi di materiali vari accumulati in quantità. Il rifornimento delle bombole d’aria respirabile degli autoprotettori usati dai soccorritori è stato garantito dal carro fiamma, un furgone attrezzato per il pronto ripristino di questi dispositivi di protezione. Anche alcune autobotti per il rifornimento idrico alle lance. Proseguono attività di smassamento e messa in sicurezza.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=81979