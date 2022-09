USA, New York Times: 1300 dipendenti non tornano in ufficio

18:15 – Oltre 1300 dipendenti del New York Times hanno firmato per non tornare al lavoro in ufficio.

La causa di questa “fuga dagli uffici”, per citare un giornalista del Times:”il ritorno al vecchio sistema pre-pandemia non è più sostenibile in un periodo di incremento di costi a causa dell’alto livello dell’inflazione“.

Al momento i sindacati stanno contrattando con l’azienda un rinnovo dei contratti di lavoro, e quindi nuovi termini salariali. Un portavoce del NYT ha detto che non c’è un numero prestabilito di giorni obbligatori in ufficio, e dunque la decisione spetta alle singole redazioni. “Crediamo che il sistema ibrido (tre giorni a settimana, ndr) sia la soluzione migliore per il New York Times al momento“. (Fonte ANSA)