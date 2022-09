Calanna, 14^ ed. Concorso di Pittura “Incontro con gli Emigranti”: attesi numerosi artisti 

Nella giornata di domani, 17 Settembre 2022, il Comune di Calanna ospiterà gli artisti per la 14^ ed. del Concorso di Pittura “Incontro con gli Emigranti”, organizzato dalla Pro Loco Calanna, in collaborazione con l’Associazione Dedalo e l’Associazione Alessandrite, patrocinata dal Comune di Calanna, curata dalla dott.ssa Silvana Marrapodi, direzione artistica a cura del geom. Pietro Morena e direzione tecnica della prof.ssa Laura Giovine.

La manifestazione prevede l’arrivo degli artisti all’Ex Scuola Media di Villamesa, Calanna (RC), dalle 09:00 alle 15:00. Gli artisti avranno tempo fino alle ore 19:00 per realizzare un’opera d’arte estemporanea ispirata al tema “Io a Calanna, avvolto nella natura e accolto nel Borgo”.

Nel frattempo l’Ex Scuola Media di Villamesa ospiterà le opere partecipanti alla sezione meditata del concorso, ispirate al tema “Gli Italiani e le Automobili, dalle origini ad oggi “.

Dopo la consegna, le opere verranno valutate da una giuria di esperti altamente qualificati, che decreterà i vincitori.

La serata sarà allietata dal gruppo Kalavrìa che dalle 21:30 animerà il borgo con musiche e canti calabresi.

La giornata si concluderà in grande stile, grazie agli attesi fuochi d’artificio a cura del Comitato Festa Maria SS. dell’Annunziata.

SM