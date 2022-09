Drammatica alluvione nelle Marche: 7 vittime ed diversi dispersi

08.40 – E’ grave il bilancio delle vittime causate dall’alluvione che ha investito le Marche. Nell’arco della giornata è venuta giù la metà dell’acqua che normalmente cade sul territorio durante tutto l’anno. La perturbazione atlantica di aria fresca in contatto con l’aria calda sul Mediterraneo ha causato temporali fortissimi. Sono quattro i morti a Pianello d’Ostra (An), uno a Trecastelli (An) e uno a Barbara (An).

Proseguono le ricerche dei dispersi causati dall’alluvione, in base alle ultime notizie, è stata ritrovata nella notte e soccorsa dai Vigili del Fuoco la mamma prima dispersa. Le ricerche del bambino che era con lei stanno continuando senza sosta. La situazione coinvolge contemporaneamente tre province delle Marche, con circa 20 comuni nei quali ha causato ingenti danni. (foto di repertorio)

FR