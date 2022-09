Erdogan, impegnati perchè grano da Ucraina vada in Africa

Lo Stato della Turchia è impegnato affinché il grano proveniente dall’Ucraina arrivi nei paesi che più ne hanno bisogno, specialmente in Africa. Il trasporto avverrà nelle acque del Mar Nero.

Una notizia che arriva dal Presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan, come riporta Anadolu, parlando al vertice dei leader dell’Organizzazione della cooperazione di Shanghai, in corso a Samarcanda, in Uzbekistan (Fonte: Ansa.it).

