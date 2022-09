I fondali della Calabria nella top ten delle mete del Mediterraneo nel mese di settembre

Le immersioni migliori sono dentro le acque calabre, un altro traguardo per la nostra Calabria, difatti è entrata nella top 10 di Scubadvisor, posizionandosi al primo posto. La Costa degli Dei in provincia di Vibo Valentia è il tratto migliore, secondo gli esperti di immersioni; un paradiso lungo 55 Km. I Sub consigliano di immergersi nelle acque durante la fine dell’estate, quando le spiagge cominciano a svuotarsi. Le immersioni migliori sono tra Tropea e Capo Vaticano, come consigliano gli esperti, esse offrono un panorama di fondali marini rocciosi che riservano meravigliose sorprese, dalle stelle marine ai crostacei più grandi di tutto il Mediterraneo. (Fonte: CorrieredellaCalabria.it)

