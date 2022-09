Covid. Bollettino: in Italia 17.154 nuovi casi e 38 decessi

Tasso di positività al 12,2%

(DIRE) Roma, 17 Set. – Sono 17.154 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 17.364) e 38 i decessi (ieri 44) registrati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 176.546 vittime da inizio pandemia. Sono invece 22.148.935 i casi totali da inizio pandemia. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Sono 15.883 (ieri 35.806 ) le persone dimesse/guarite nelle ultime 24 ore, per un totale da inizio pandemia di 21.545.438 , mentre quelle attualmente positive sono 426.951 .

Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 140.511 (ieri 138.248 ), con un tasso di positività, ieri pari al 12,6%, che oggi scende il 12,2%. Sul fronte del sistema sanitario si registra un lieve aumento del numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (+8, per un totale di 150) e una diminuzione dei pazienti ricoverati con sintomi (-126, per un totale di 3.474). (Mab / Dire) 17:22 17-09-22