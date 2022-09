Elezioni. Ronzulli: Calenda insiste con Draghi, ma il premier ha escluso il bis

(DIRE) Roma, 17 Set. – “Forza Italia fa parte del PPE, il più grande partito del Continente che noi rappresentiamo nei valori, nei principi e nei programmi. Siamo i suoi unici interpreti in Italia e questa è anche la migliore garanzia dell’anima europeista, filo occidentale e atlantista dell’intero centrodestra.

Forza Italia è il solo partito autenticamente liberale, moderato, riformista, garantista e cristiano, altri vogliono imitarci, ma non sono che una brutta copia. Oltretutto, chi ci prova, come Calenda, propone una nuova esperienza di governo con l’agenda Draghi. Questo presupporrebbe una permanenza dell’attuale presidente del Consiglio a Palazzo Chigi, ma Mario Draghi ha chiuso in modo chiaro e netto a questa eventualità.

Come si può parlare per il futuro di agenda Draghi senza di lui? Inoltre, Forza Italia non è in alcun modo disponibile ad accordi di palazzo o ad alleanze innaturali dopo il voto. Governeremo solamente con chi si è presentato alle elezioni con la coalizione di centrodestra”. Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e coordinatore del partito in Lombardia, intervenendo a una manifestazione elettorale a Lecco. (Vid/ Dire) 16:01 17-09-22