In mostra al Mediterranean Wine Art Fest  le opere dell’art influencer Petra Scognamiglio

Fino al 17 settembre, nel Complesso di San Domenico Maggiore a Napoli si svolgerà il Mediterranean Wine Art Fest, il festival dedicato alle eccellenze, agli scambi economici e culturali per un Mediterraneo di Pace, con la partecipazione dell’artista Petra Scognamiglio.

Il festival, organizzato dal presidente del MAVV – Museo dell’Arte, del Vino e della Vite, Eugenio Gervasio, vede l’incontro delle realtà dell’enogastronomia e del turismo esperienziale dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo e ospita una mostra dedicata al tema del vino, con la presenza delle opere di Petra Scognamiglio ed il suo progetto artistico “Wine Masterpiece”. Una mostra in cui l’artista napoletana ci regala un immaginifico nuovo modo di vedere la storia dell’arte, filtrandone la visione attraverso il tema del vino e presentandoci degli spettacolari ritratti di calici che assumo le sembianze dei più grandi capolavori dell’arte.

Petra Scognamiglio, che ha all’attivo numerose mostre in tutta Italia, dalla sua esperienza di storica dell’arte e giornalista, ha, inoltre, unito alla pittura la sua passione per il racconto attraverso il video. “La Ragazza con l’orecchino di Petra” è, infatti, il suo ultimo progetto che nasce con l’intento di raccontare la storia dell’arte in maniera semplice e talvolta ironica, attraverso dei brevi video pubblicati sui principali canali social, con gli aneddoti più curiosi relativi a noti artisti e alle loro opere.

Il Festival prevede anche il coinvolgimento delle scuole e del mondo accademico e uno spazio particolare destinato ai temi del “bere consapevole”, con il progetto del MAVV mirato alle giovani generazioni, sulla dieta Mediterranea, la corretta alimentazione, i sani stili di vita e la salute, portato avanti con la Cattedra Unesco per la Salute e lo sviluppo sostenibile.

www.wineartfest.com

Comunicato Stampa