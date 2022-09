Maltempo. Letta (PD): ridurre emissioni per evitare tragedie

Quanto accade smonta negazionismo climatico

(DIRE) Potenza, 17 Set. – “Abbiamo interrotto la campagna elettorale in tutte le Marche, tutti i nostri militanti stanno lavorando in queste ore per aiutare.

È terribile quello che è successo, ma non vorrei si derubricasse come fatto con il ghiacciaio della Marmolada. La natura si sta ribellando all’uomo, al consumo e alle emissioni. Il negazionismo climatico, parte di questa campagna elettorale, viene smontato da quanto accade.

Nel nostro programma il clima e l’ambiente sono fondamentali. Continueremo a dire che questa è un’urgenza che non può essere messa da parte.

Bisogna ridurre le emissioni e l’inquinamento per evitare tragedie come questa”. Lo ha detto il segretario nazionale del PD, Enrico Letta, a margine di un incontro pubblico per la campagna elettorale oggi a Potenza. (Anm/ Dire) 14:33 17-09-22