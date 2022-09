Migranti tratti in salvo dalla Guardia Costiera della Turchia

In un video pubblicato dallo Stato della Turchia si può vedere una nave della Guardia Costiera della Grecia spingere dei migranti sopra delle zattere che poi vengono lasciate in mare. Delle immagini rilasciate dall’Agenzia Anadolu, i migranti sarebbero stati lasciati alla deriva, abbandonati, presso acque territoriali turche a nord ovest di Cesme, località della costa turca sull’Egeo in provincia di Smirne, di fronte all’isola greca di Chios. Successivamente nel video si nota come una nave della Guardia Costiera di Ankara, capitale della Turchia, arriva a soccorrere i migranti. (Fonte: Ansa.it)

AO