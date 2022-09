Sud Africa, un camion si schianta contro un’auto: 19 bambini muoiono in un incidente horror

Un grave incidente stradale si è verificato nella città sudafricana di KwaZulu-Natal, uccidendo 21 persone, tra cui 19 scolari

Durban – Un incidente in Sud Africa ha ucciso 21 persone, inclusi 19 bambini in età scolare. Secondo le autorità, venerdì un camion ha investito un camioncino nella provincia orientale del KwaZulu-Natal. I soccorritori hanno riferito al portale internet “Ewn” che il camion si era scontrato con un cosiddetto “bakkie” che trasportava scolari tra le città di Pongola e Itshelejuba. Secondo i primi risultati, i bambini viaggiavano nell’area di carico aperta del pick-up. Molte persone usano i “bakkies”, come vengono chiamati i veicoli in Sud Africa, come mezzo di trasporto economico. Dieci persone sono morte sul luogo dell’incidente, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, altre sono state dichiarate morte in un ospedale locale. “I morti sono due adulti e 19 bambini di età compresa tra i cinque ei 12 anni che erano studenti delle scuole elementari e avrebbero dovuto essere trasportati a casa dopo la scuola”, ha affermato Robert McKenzie, portavoce dei servizi di emergenza di KZN. Nel frattempo, almeno 12 studenti sono rimasti feriti in un incidente sulla N2 sud vicino al vecchio aeroporto.

Comunicato Stampa “Sportello dei Diritti”