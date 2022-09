Taurianova (RC): i Carabinieri incontrano gli alunni dell’Istituto Scolastico “Gemelli Careri”

In occasione dell’inizio dell’anno scolastico, i Carabinieri della Compagnia di Taurianova hanno tenuto un incontro rivolto agli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Gemelli Careri” di Taurianova, organizzato su iniziativa del Dott. Giuseppe Peduto, professore di origini salernitane recentemente insediatosi nell’incarico di Dirigente Scolastico dell’Organo d’istruzione e del connesso plesso di Oppido Mamertina.

Gli allievi di tutti e cinque gli anni scolastici, hanno così accolto nella palestra del loro istituto tecnico una rappresentanza dei militari dell’Arma e delle autorità locali.

Per l’occasione, i carabinieri, hanno interagito con i discenti, rivolgendo un grande augurio di buona fortuna e buon inizio ai ragazzi del primo anno nonché ai frequentatori delle ultime classi, che si accingeranno a sostenere gli esami finali per il conseguimento del diploma, riscontrando consenso e grande partecipazione.

Gli incontri per la legalità nelle scuole, infatti, hanno sempre grande rilevanza per l’Arma dei Carabinieri perché permettono di interagire e instaurare un legame diretto con i giovani, di raccontare le varie esperienze e percorsi formativi vissuti, nonché illustrare le diverse competenze dell’Arma che si esplicano nei più svariati settori della società con il fine ultimo di indirizzare sempre ad un orientamento verso il futuro incentrato sui valori della legalità per una cultura dei valori civili e morali..

A conclusione dell’incontro, la foto sulle scale della scuola, e infine la promessa richiesta ai nostri carabinieri dai ragazzi, di ritornare nel corso dell’anno.

Comunicato Stampa Comando Provinciale Carabinieri Reggio Calabria