Elezioni. Gelmini: rinegoziare PNRR mette a rischio le risorse

(DIRE) Roma, 18 Settembre – “La caduta del Governo ha bloccato purtroppo tante riforme. Lega, Forza Italia e 5 Stelle, mandando a casa Draghi, hanno anteposto i propri interessi al bene del Paese. Avevamo per esempio l’opportunità di approvare la delega fiscale, ma Lega e FI hanno impedito la calendarizzazione al Senato e a pagare il prezzo di questa irresponsabilità sono famiglie e imprese.

Tutto questo è inaccettabile. Ora c’è la partita del PNRR, che rappresenta una straordinaria opportunità per il Paese. Chi vuole rinegoziarlo mette in realtà a rischio quelle risorse.

L’Italia non se lo può permettere”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari Regionali ed esponente di Azione, nel corso di un evento elettorale in Umbria. (Com/Tar/ Dire) 20:21 18-09-22 (foto di repertorio)