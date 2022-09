Elezioni, Meloni: contestazioni, si cerca l’incidente? Sentita la Lamorgese

Voglio risposte perchè il clima si sta surriscaldando e non si deve rovinare la campagna elettorale

(DIRE) Roma, 18 Set. – “Mi aspetto delle risposte perchè manca una settimana al voto, il clima sta salendo e io non consentirò che si rovini la campagna elettorale di FdI perchè qualcuno non sa fare il suo lavoro”. Così la presidente di FdI, Giorgia Meloni, in un video pubblicato su Facebook. “Sono di ritorno da una manifestazione partecipatissima a Caserta – dice- ma devo denunciare qualcosa che non funziona. E’ la sesta manifestazione di FdI nella quale ci ritroviamo all’interno della piazza dei contestatori.

Ora, di media sono quattro gatti, insomma niente di preoccupante, il punto però è che devo capire come funziona la gestione dell’ordine pubblico perchè se consenti di insultare FdI e Giorgia Meloni in mezzo ai nostri sostenitori non viene in mente a nessuno che possa esserci il rischio che qualcuno a un certo punto innervosirsi e che questo possa produrre degli incidenti?”. “Stamattina ho chiamato il ministro Lamorgese – riferisce – e le ho detto ‘scusi, non le viene il dubbio che facendo arrivare dei contestatori che insultano possono esserci dei problemi?’.

Ringrazio Dio, FdI e il nostro popolo perchè nessuno fin qui ha risposto alle provocazioni, però voglio capire dal ministro Lamorgese, da chi gestisce l’ordine se qui si sta cercando l’incidente per poi ringraziare che noi siamo inaffidabili, per poi scaricare su di noi e farci un po’ di campagna elettorale”. Conclude Meloni. (Tar/ Dire) 20:08 18-09-22