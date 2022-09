Elezioni. Renzi (IV): agli avversari serve spargere odio

L’Ex Premier: Conte non ha valore

(DIRE) Bari, 18 Set.- “Io credo che Giuseppe Conte ieri abbia sbagliato, avrebbe potuto cavarsela dicendo “Chiedo scusa, l’ho detta male, mi sono spiegato male, non volevo minacciarti”. Invece rilancia, perché? Perché gli serve aggredire l’avversario, gli serve spargere odio”. Lo ha detto a margine di un comizio elettorale a Bari, Matteo Renzi, leader di Italia Viva.

“Io ho le minacce di morte sui miei profili social da ieri sera, è un diluvio di minacce di morte, di gente che dice “vieni a Palermo”- ha aggiunto – Oggi Palermo viene militarizzata perché io vado a Palermo: è una cosa molto ingiusta, è una cosa molto triste”. “

Non è questa la politica per la quale uno dovrebbe combattere e io penso Giuseppe Conte, per quello che ha detto ieri, si dimostra un uomo che non ha alcun valore, usa un linguaggio di stampo mafioso nel minacciare gli avversari e non parla delle cose su cui dovrebbe essere giudicato”, ha continuato. 13:46 18-09-22