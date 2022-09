Iran: Ayatollah Ali Khamenei ritorna a farsi vedere

L’Ayatollah Ali Khamenei, guida suprema dell’Iran, è di nuovo tornato a farsi vedere in pubblico, dopo un ricovero in ospedale. La notizia arriva da vari media internazionali, tra cui Al Jazeera.



Khamenei, ha 83 anni ed è riapparso tutto vestito nero e con la mascherina protettiva, da sempre usata da quando è iniziata la pandemia del covid-19.



Il ricovero non è mai stato confermato, ma, il New York Times, quotidiano Statunitense, ha rivelato che il leader iraniano sia gravemente malato, ma ricoverato per un blocco intestinale (Fonte: Ansa.it).

AO