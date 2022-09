“Non ce la faremo”: il video mostra il momento terrificante in cui il jet militare colpito da un uccello si schianta contro un’area residenziale

Fort Worth, Texas: il video di un incidente di un jet militare accaduto l’anno scorso è stato concesso di recente dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Mostra il momento scioccante in cui un jet militare statunitense è stato colpito da un uccello prima di schiantarsi contro un gruppo di case in un quartiere del Texas. Il tragico incidente è accaduto il 19 settembre 2021, quando un istruttore di volo e un alunno stavano pilotando un jet T-45C Goshawk d’addestramento della Marina degli Stati Uniti di Kingsville sulla base della riserva congiunta della Naval Air Station Fort Worth. Nel filmato si notano alcuni uccelli volare vicino al velivolo. Tuttavia, un uccello, nello specifico un avvoltoio, è volato basso e improvvisamente è stato risucchiato da un motore del jet. Subito dopo che l’uccello ha colpito, il “May Day” è scattato quando il pilota ha urlato: “Non ce la faremo! In attesa di espulsione. Tirati su! Tirati su!” L’istruttore militare e un alunno pilota, che erano su un volo di addestramento, sono stati espulsi pochi secondi prima dell’impatto e sono rimasti feriti. L’incidente, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha causato danni per quasi 47 milioni di dollari, comprese le spese mediche e la distruzione dell’aereo, secondo il rapporto. Di seguito il link del filmato del bird strike: https://www.itemfix.com/v?t=nhgj1m&jd=1

