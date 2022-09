Sociale. D’Elia (PD): la legge sulla parità salariale è il nostro traguardo, sia applicata

(DIRE) Roma, 18 Set. – “La statistiche ci dicono che le donne guadagnano, a parità di mansione, il 20% in meno rispetto ai loro colleghi uomini. La disparità salariale non è solo ‘un’ingiustizia’, è simbolo che sulla libertà delle donne e sul riconoscimento del loro valore abbiamo ancora molto da fare.

Abbiamo agito per questo: come Partito democratico abbiamo proposto e fatto approvare la legge Gribaudo (che nel 2022 ha avuto 50 milioni di euro di dotazione) proprio per colmare il divario di genere nei salari, estendere il concetto di discriminazione e allargare i controlli. Adesso si tratta di applicarla e promuovere il lavoro delle donne”.

Lo scrive Cecilia D’Elia, deputata e portavoce nazionale della conferenza delle donne democratiche, candidata al Senato per il Pd nel collegio plurinominale Lazio1, in occasione dell’Equal pay day. (Com/Dip/ Dire) 13:10 18-09-22