Trump in Ohio: “io perseguitato come mai”

Donald Trump, ex Presidente degli Stati Uniti, entra in “scivolata” ancora una volta, nella vita politica americana. Dal comizio di Youngstown, in Ohio, non si nasconde e punta il dito contro l’attuale inquilino della Casa Bianca, che grazie al voto da casa lo ha sconfitto nelle scorse elezioni presidenziali degli USA.

“Il sogno americano è stato fatto a pezzi dai radicali di sinistra. L’inflazione continua a essere a livelli record e l’amministrazione Biden continua a spendere“, ha tuonato così Trump, accolto dalla una folla ed ha aggiunto: “In sei anni sono stato perseguito da inchieste come mai nessuno nella storia d’America“.

Donald Trump era Youngstown per aiutare la campagna elettorale, J. D. Vance, candidato repubblicano, che spera di sconfiggere il senatore democratico T. Ryan alle elezioni di Novembre.

FMP