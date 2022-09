Elezioni. Bernini (FI): smuovere indecisi o rischiamo una delusione

“Sono sinceramente preoccupata per la possibile percentuale di astensionismo”

(DIRE) Bologna, 19 Set. – In vista del 25 settembre “ogni voto è utile”, ma ad oggi “c’è ancora uno zoccolo duro di persone che non hanno deciso se votare o meno e noi le dobbiamo smuovere, perchè queste sono elezioni importanti e dobbiamo spiegare a tutte le persone con cui entreremo in contatto che il 26 Settembre sarà troppo tardi”. Lo afferma la capogruppo di FI in Senato, Anna Maria Bernini, nel corso di una conferenza stampa promossa dal coordinamento Azzurro donne dell’Emilia-Romagna.

“Sono sinceramente preoccupata per questa percentuale di astensionismo che ancora permane”, dichiara Bernini. “Stiamo tutti cercando di trasferire un messaggio di serietà, competenza e professionalità per dire che ce la dobbiamo e possiamo fare, ma se non si avverte fino in fondo l’importanza di questo voto- avverte la parlamentare di Fi- rischiamo di ritrovarci delusi e con numeri che non ci renderanno possibile l’applicazione delle nostre ricette”.

(Pam/ Dire) 14:26 19-09-22