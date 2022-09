Elezioni, Potenti (Lega): Da categorie spinta per prime misure nuovo governo

“Ho incontrato a Livorno le associazioni di categoria presso la sede locale di Confcommercio, presenti, Confesercenti e CNA. Un momento di utile confronto su temi di attualità per i quali ho preso l’impegno di sostenere le nostre partite Iva.

Inevitabile partire dal caro energia che rischia di far chiudere e di far sparire diverse aziende proprio nel momento in cui, dopo due anni di pandemia, si stavano riprendendo. Ma abbiamo parlato anche dei problemi legati al mancato reperimento di personale, situazione acclarata nell’estate appena trascorsa.

Ho avuto l’occasione di presentare quelle che potrebbero essere le prime misure varate da un nuovo governo di centrodestra nell’ambito del commercio e dell’artigianato: dall’introduzione della cedolare secca per locali commerciali alla detassazione degli straordinari fino ai cavalli di battaglia della Lega come Flat tax e Quota 41.

Sono pronto a portare al Senato le istanze del mondo produttivo della provincia di Livorno raccolte oggi direttamente dalla voce degli operatori, così come ho fatto anche in quasi quattro anni da deputato”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, deputato toscano della Lega e candidato unitario del centrodestra al Senato.