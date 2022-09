RAI. Maccanti (Lega): buonsenso togliere il canone dalle bollette della luce

(DIRE) Roma, 19 Set. – “Togliere il canone Rai dalle bollette della luce è una proposta concreta di buonsenso. Cittadini, famiglie e imprese hanno bisogno di ossigeno, non di salassi imposti dall’alto. Facciamo di necessità virtù.

Diamo da una parte un sostegno concreto e immediato agli italiani e avviamo, dall’altra, una riflessione seria sulla gestione e sull’efficientamento del servizio pubblico radiotelevisivo in cui sprechi e stipendi stellari, specie in un momento drammatico come questo, continuano a imperversare.

Chi preferisce mantenere il canone RAI in bolletta abbia anche il coraggio di dirlo pubblicamente”. Lo dice la deputata della Lega Elena Maccanti, membro della commissione di Vigilanza Rai. (Com/Anb/ Dire)