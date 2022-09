Elezioni. Cartellino giallo di Bonaccini alla Meloni: PNRR non si tocca

“Abbiamo frenata commesse, dobbiamo garantire di realizzarlo”

(DIRE) Bologna, 20 Set. – Stefano Bonaccini solleva il “cartellino giallo” nei confronti di “chi avesse in mente di frenare e bloccare il Pnrr. L’Emilia-Romagna non è disposta a modificare alcunché”. Il presidente della Regione spedisce un invito chiaro in zona Giorgia Meloni-Fratelli d’Italia, parlando di fronte ai rappresentanti del mondo economico riuniti in un hotel bolognese per un appello elettorale rivolto alla categoria da parte del Pd di Bologna.

Bonaccini, ricordando le difficoltà dovute alla crisi energetica, parla di un “benedetto Pnrr” a cui sono affidate le uniche possibilità di crescita per i prossimi anni. Per questo “dobbiamo garantire di realizzarlo”, evidenzia. Il governatore non nasconde le difficoltà nuove che si stanno manifestando in questi mesi. “Oggi per la prima volta in alcuni settori c’e’ la frenata delle commesse”, che invece avevano sostenuto le imprese anche durante precedenti momenti di crisi.

Il bersaglio polemico è spesso la leader FdI possibile prossima presidente del Consiglio: “Non so di che pacchia si parli, veniamo da due recessioni drammatiche, un terremoto che poteva desertificare il nostro territorio dalle imprese, la tragedia del Covid. Altro che pacchia, abbiamo patito, ce l’abbiamo fatta grazie a straordinari professionisti”. Per quanto riguarda la Flat tax, altro cavallo di battaglia del centrodestra, “se nessuno l’ha applicata nelle maggiori democrazie occidentali ci sarà un motivo- osserva Bonaccini- È evidente che prima di tutto taglierebbero su sanità ed istruzione pubblica”.

Sul fronte energetico, poi, Bonaccini conferma senza scendere in polemiche la scelta del rigassificatore di Ravenna, ma vicino al rigassificatore, “speriamo che il prossimo governo non ce lo impedisca, ci sarà il più grande parco eolico e fotovoltaico flottante a mare”. (Bil/ Dire) 19:36 20-09-22