Miss Italia: la reggina Vanessa Foti rappresenterà la Calabria alle finali nazionali a Roma

Nella città di Fano nelle Marche, sono state svelate le 21 finaliste che ad Ottobre a Roma si contenderanno la corona del concorso di bellezza più famoso del nostro Paese. “Il ritorno delle Prefinali in presenza è per tutti un motivo di felicità. Le serate meravigliose vissute durante tutta l’estate con il pubblico accorso in massa, rappresentano un segnale importante di ripresa e di rinascita dopo gli anni difficili del Covid. Abbiamo la convinzione di scrivere un’altra pagina della storia del costume del nostro Paese, come Miss Italia fa da 83 anni”, ha commentato la patron Patrizia Mirigliani.

Miss Italia insieme al Comune di Fano e la Regione, hanno voluto osservare due giorni di lutto con l’annullamento di tutte le manifestazioni in piazza in memoria delle vittime del nubifragio che ha colpito la Regione Marche. Belle, intelligenti, sensibili, piene di sogni e di speranze. Sono le numerose qualità delle 197 Miss provenienti da tutta Italia che si sono presentate al cospetto della Commissione Tecnica che ne ha scelte 21 per concorrere al titolo.

«Siamo orgogliosi di aver dato un contributo importante nell’organizzazione logistica e tecnica, con la realizzazione della diretta streaming dell’evento insieme alla nostra squadra. Il nostro percorso di crescita è in continua evoluzione con le tante manifestazioni che ci vedranno protagonisti. Saremo impegnati, infatti, nell’organizzazione di un grande evento il 30 settembre a Firenze, il 12 novembre a Lucerna in Svizzera, il 10 dicembre a Torino, oltre ad altri eventi in Calabria e al programma televisivo “Sei Bellissima” alla sua terza edizione in onda a Novembre. Sempre nel mese di Novembre partirà ufficialmente il nostro ultimo progetto per cui siamo molto entusiasti: la CarliFashionAcademy, la prima accademia di avviamento allo spettacolo del centro-sud», commentano gli Agenti Regionali della CarliFashionAgency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio.

Sarà Vanessa Foti, 18 anni di Reggio Calabria, a rappresentare la Calabria alle Finali Nazionali di Miss Italia che si svolgeranno a Roma nel mese di Ottobre 2022. Vanessa studia all’Istituto Tecnico Economico indirizzo Turistico con la passione per la recitazione e la moda.

Seconda Classificata Noemi Casella, 20 anni, di Basilea (Svizzera) ma originaria di Sibari, che riceve il Pass per le Prefinali Nazionali di Miss Italia 2023.

Terza Classificata Zari Mastruzzo, 22 anni di Rende, che oltre a ricevere il Pass per le Finali Regionali di Miss Italia Calabria 2023, si aggiudica anche la fascia di Miss Coraggio che le permetterà di partecipare (non come concorrente) alle Finali Nazionali di Miss Italia.

«Siamo felici per Vanessa Foti che ci rappresenterà alle Finali Nazionali e alla quale auguriamo di diventare Miss Italia. Siamo contenti anche per Zari che si è aggiudicata questa fascia speciale. Siamo orgogliosi del percorso che hanno portato a termine le nostre Miss Prefinaliste che hanno colpito in maniera sensibile la giuria tecnica, e alle quali auguriamo di realizzare i propri sogni». Appuntamento, dunque, alla Finale Nazionale dove tutta la Calabria e non solo faranno il tifo per la nostra Vanessa sperando che riporti nella nostra Regione la corona più famosa d’Italia.

