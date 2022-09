World Statesman Award. Mario Draghi premiato a New York

Mario Draghi, Premier dimissionario italiano, è stato premiato a New York, negli USA, dalla Appeal of Conscience Foundation, quale statista dell’anno. Il premier italiano ha ricevuto il World Statesman Award, per il suo lavoro per far avanzare i diritti umani nel mondo. E’ stato una voce potente nella promozione della tolleranza e della giustizia, lo ringrazio per la sua leadership”. I complimenti gli sono arrivati in primis dal suo “omologo” e padrone di casa, Joe Biden: “Mi congratulo con il mio amico, il premier Mario Draghi”.

E’ stato l’atteggiamento tenuto nei confronti delle autocrazie che ha distinto l’operato di Mario Draghi secondo la Appeal of Conscience Foundation. “Dialogo ma niente ambiguità. Perché le autocrazie prosperano davanti alle esitazioni”. “Sarà il modo in cui “trattiamo con le autocrazie” che “definirà la nostra capacità di plasmare il futuro”.

Insomma gli States elogiano Mario Draghi per come si è comportato con Mosca e l’attuale posizionamento nella guerra in Ucraina. Infine il monito dell’ex banchiera e vertice dell’UE: Servono quindi, “franchezza, coerenza e impegno”. “Solo la cooperazione globale può aiutare a risolvere i problemi globali, dalla pandemia a cambiamenti climatici”.

FMP