Giustizia, Potenti (Lega): Macchina giustizia si inceppa con riduzione giudici civili. Emergenza a Livorno

La battaglia contro la scarsa dotazione organica nei tribunali è stata uno dei temi che ha dominato la mia attività parlamentare in questa legislatura. Intendo portarla avanti anche nel caso venissi eletto al Senato alle elezioni di Domenica.

Per questo mi unisco alla denuncia pubblica ribadita nell’assemblea degli iscritti dell’Ordine degli Avvocati di Livorno, circa l’insufficiente dotazione organica della Sezione Civile del Tribunale di Livorno. Di dieci giudici togati assegnati alla Sezione civile che abbiamo oggi, potrebbero rimanerne soltanto due, a Gennaio.

Come è possibile garantire il pieno funzionamento della macchina giustizia a Livorno in questa cronica condizione di carenza di organico? Questa mattina ho partecipato all’assemblea dei colleghi avvocati del mio Foro i quali hanno manifestato la loro preoccupazione per la situazione. Qualora eletto, chiederò interventi immediati per evitare una riduzione che paralizzerebbe il servizio per la comunità”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, deputato Toscano della Lega e candidato unitario del centrodestra al Senato.