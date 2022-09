International Fashion Gala: “Moda, Arte e Salute” durante la MFW 2022 il 23 Settembre

Il 23 Settembre al NH Hotel 2 Residence a Milano 2 si terrà l’International Fashion Gala “Moda Arte e Salute”. Un evento esclusivo che rientra nella cornice di prestigio internazionale della MFW 2002, la settimana della moda del capoluogo lombardo che, soprattutto in questo periodo, attira l’attenzione di tutti gli addetti ai lavori del mondo del fashion.

International Fashion Gala “Moda Arte e Salute”, presentato dalla bellissima e bravissima Susanna Messaggio, come lo stesso nome suggerisce, congiunge i settori del benessere, dell’arte e della moda.

L’evento sarà curato dalla Models Academy, Accademia per indossatori e artisti, dove gli studenti saranno aiutati per sviluppare e migliorare il loro talento con dei corsi strutturati in sei differenti attività.

Arte e moda come spesso accade si fondono con gli stilisti renderanno omaggio agli artisti e viceversa. La sfilata sarà curata da Franco Violo, ormai un’icona nel settore della moda. Che ha optato per una passerella a “clessidra” in modo da rendere ancor più vivo il concetto del tempo legato alla bellezza, all’arte e al prendersi cura della propria salute. Fortemente voluta dal maestro Violo, all’interno dell’evento è la siciliana Emanuela Cusumano, che ha vinto questa Estate a Reggio Calabria la VI edizione di “Nuovi Talenti per la Moda” . Tantissimi gli ospiti che saranno presenti all’evento tra personaggi del mondo dello spettacolo, della moda, giornalisti, medici ed avvocati. Alcuni dei quali interverranno durante la serata.

L’International Fashion Gala “Moda Arte e Salute” sarà trasmesso su Lombardia Tv canale 80 ed anche, via streaming, su tutto il territorio nazionale.