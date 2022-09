L’ex Ospedale di Scilla chiuderà dal 23 Settembre, il motivo sono i locali non sicuri. La struttura verrà trasformata in una “Casa della Salute”. Nei giorni scorsi i tecnici di Invitalia hanno effettuato una serie di verifiche per controllare se l’ospedale fosse agibile. I risultati sono stati deludenti, la struttura è inagibile, pericolosa per pazienti e personale.

In una nota Lucia Di Furia, commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, ha scritto: “riguardano la vulnerabilità sismica e di caratterizzazione dei materiali costituenti i blocchi strutturali esistenti. Dall’esito delle analisi è confermato l’elevato livello di degrado delle strutture indagate, i cui valori di resistenza dei calcestruzzi sono molto al di sotto di quelli normativamente dovuti, tale da richiedere opere di restauro e di consolidamento necessari per riportare il livello di sicurezza ai requisiti minimi previsti dalle vigenti norme”. (Fonte: corrieredellacalabria.it)

AO