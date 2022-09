Tokyo: si dà fuoco davanti casa del Primo Ministro

Un uomo ha tentato il suicidio dandosi fuoco a Tokyo, davanti alla davanti alla residenza ufficiale del premier Fumio Kishida. In base a quanto si apprende dai media locali, è stato subito soccorso è quindi portato in ospedale anche se privo di conoscenza.

Pare che avesse detto alla Polizia di non volere i funerali di Stato, che il Giappone ha organizzato per l’ex premier Shinzo Abe. Il politico venne assassinato pubblicamente nei primi giorni di Luglio, durante un comizio elettorale, nella città di Nara. Al momento non sono state rese note le generalità del soggetto in questione.

