Appello al prossimo Governo. Paolo Capone, Leader UGL: “Necessario Patto sociale fondato sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese”

“Nell’imminenza delle elezioni politiche – spiega Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL – l’UGL intende rivolgere ai partiti l’appello a riaprire il dialogo con le parti sociali per rimettere il lavoro al centro dell’agenda di governo. In tal senso, i temi che riteniamo essenziali per rilanciare l’occupazione e tutelare i lavoratori sono la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro, l’introduzione di Quota 41, gli investimenti nelle politiche attive e nella formazione sulla sicurezza.

È altresì fondamentale – chiosa Capone – trasformare il reddito di cittadinanza in reddito di responsabilità, coinvolgendo soggetti pubblici e privati al fine di favorire il matching fra i percettori e il mondo delle imprese. Siamo convinti, inoltre, che lo strumento centrale per difendere il potere d’acquisto dei lavoratori dall’inflazione non sia il salario minimo legale, ma il Contratto Collettivo Nazionale che definisce aspetti fondamentali come l’organizzazione e l’orario di lavoro, l’avanzamento di carriera, la previdenza e il welfare.

Oggi più che mai bisogna avere il coraggio di rivedere l’attuale modello di relazioni industriali. È necessario, dunque, un Patto sociale fra lavoro e capitale fondato sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese come prevede l’articolo 46 della Costituzione”, conclude il sindacalista.