I Gioielli “Ginestra” alla MFW 2022

Non solo vestiti, dalla ginestra e dai suoi sottoprodotti nascono anche gioielli

Pasqualina Tripodi, presenta le sue nuove creazioni di gioielli. In occasione della Fashion Week di Milano verranno presentati per la prima volta al pubblico i primi prototipi di gioielli innovativi realizzati in Ginestra, e ciò consente nuovi utilizzi nel campo moda di questa antica e sempre più attuale fibra naturale.

La ginestra è una pianta che cresce spontanea in tutto il Mediterraneo, la cui fibra era utilizzata sin dall’antichità ed è stata estratta in Italia fino al dopoguerra.

Il tessuto e altro materiale in ginestra, messo a disposizione dall’Unical per la designer Pasqualina Tripodi per avviare una prima fase di sperimentazione, è stato prodotto nell’ambito di un progetto di ricerca dell’ Università della Calabria e di suoi partner (le imprese Sirianni, Tebaid e Sunfil), denominato Smafinec, coordinato dal prof. Amerigo Beneduci, finanziato dalla Regione Calabria dal 2018 al 2021.

Il progetto “Smafinec”, il primo nel settore della moda, ha permesso di realizzare un tessuto in misto lino e ginestra, con fibra di ginestra estratta da un impianto pilota dell’Unical, filata per l’Università dal Linificio e Canapificio Nazionale del Gruppo Marzotto e tessuta dalla ditta Sironi. Un progetto quello dello sviluppo della filiera già avviato negli anni ’90 dalla Comunità Montana del Medio Tirreno nella Riviera dei Cedri in Provincia di Cosenza, coordinato dall’arch. Vincenzo Gallo, che ha permesso di attivare un rapporto con il Centro Ricerche Fiat ed in seguito l’accordo di Collaborazione con l’università della Calabria.

La giovane designer di ornamenti naturali Pasqualina Tripodi, in arte Pasly, ha condotto in poco più di un anno la prima fase di una ricerca e sperimentazione su 3 diversi tipi di sottoprodotti della lavorazione della ginestra, secondo la sua visione del gioiello. Ha dato vita così a veri e propri gioielli alternativi, eleganti e leggeri nella loro portabilità. Un paio di orecchini, un pendente e un cerchietto le creazioni oggetto di sperimentazione. Creazioni dai colori vivaci, impreziositi da ricami con pietre dure, cristalli e perline. Un omaggio alla bellezza degli ornamenti di un tempo, al loro uso identitario, una rivisitazione dei tempi moderni con un pizzico di romanticismo.