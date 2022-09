Iran: uccisi 31 manifestanti di Masha Amini

In Iran sono stati uccisi almeno 31 civili dall’inizio delle manifestazioni in nome di Masha Amini, la ragazza picchiata e torturata dalla polizia morale per non aver indossato l’hijab in modo corretto. Le rivolte sono state bloccate dalle forze dell’ordine.

Una notizia che arriva direttamente da l’Ong Iran Human Rights (IHR) che ha sede ad Oslo. Mahmood Amiry-Moghaddam il direttore della Ong, ha comunicato: “Il popolo iraniano è sceso in piazza per lottare per i propri diritti fondamentali e la propria dignità umana (…) e il governo sta rispondendo a queste manifestazioni pacifiche con le pallottole”.

Gli U.S.A vogliono imporre delle sanzioni alla polizia morale, l’annuncio arriva dal Dipartimento del tesoro degli Stati Uniti d’America.

Queste le parole del segretario al Tesoro Janet Yellen:”Condanniamo questo atto nei termini più duri e chiediamo al governo iraniano di mettere fine alla violenza contro le donne” (Fonte: Ansa.it).

AO