Carburanti. Giorgetti: serve meno burocrazia per gli autotrasportatori

(DIRE) Roma, 23 Settembre – “La crisi economica sta colpendo settori e categorie fondamentali per la tenuta del sistema Italia. Anche gli autotrasportatori stanno pagando uno dei prezzi più alti.

Per sopperire, seppur in parte, all’aumento indiscriminato dei costi, in primis quello del gasolio, il Governo a Marzo, grazie alla Lega, ha stanziato circa 500 milioni di euro per la categoria.

Si tratta di un primo passo ma bisognerà semplificare le procedure per ottenere gli aiuti economici, che ad oggi tardano ad arrivare”. Così Giancarlo Giorgetti interviene sulla crisi del settore dell’autotrasporto, a margine di un evento che ha visto protagonista la categoria. (Lum/ Dire) 14:33 23-09-22