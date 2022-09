Energia. Calenda: serve scostamento da 90 mld in 12 mesi

(DIRE) Roma, 23 Settembre – “Servirà il combinato disposto di due cose la prima è lo sganciamento della quota di produzione elettrica rinnovabile dall’indicizzazione al gas e il secondo, 15 miliardi, su imprese piccole piccolissime e grandi che hanno una componente energivora cioè dalla panetteria al bar all’acciaieria.

Questi sono i calcoli che ho fatto sulla base di quello che avevo già fatto al ministero quando ero ministro con le aziende energivore”.

“Sì a centrali nucleari, unica forma di energia costante a emissioni zero. Non c’è alternativa diversa a sinergia fra nucleare e rinnovabili. Dico a Letta mettiti in proprio se hai altra soluzione”. Così Carlo Calenda, leader del Terzo Polo, a 24 Mattino su Radio 24. (Uct/ Dire) 12:40 23-09-22