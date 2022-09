Iran: si apriranno delle indagini per la morte di Mahsa Amini

Si apriranno delle indagini per la morte di Mahsa Amini, che ha provocato una serie di proteste non solo in Iran, ma anche a livello internazionale. Una promessa che arriva direttamente dal Presidente dell’Iran Ebrahim Raisi, queste le sue parole: “State tranquilli, un’indagine sarà sicuramente aperta”. Parole dette durante l’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Il Presidente ha voluto sottolineare che il rapporto del medico legale non aveva menzionato abusi da parte della polizia, cosa che i manifestanti contestano. (Fonte: tgsky24.it)

AO