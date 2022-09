Mosca annuncia avvio referendum per territori del Donbass

Come annunciato nei giorni scorsi dal governo di Mosca, è stato dato il via ai referendum sull’annessione alla Russia delle zone ucraine attualmente controllate del tutto on in parte dall’esercito della Federazione Russa. Si voterà sino al 27 di Settembre nelle regioni filorusse di Donetsk e Lugansk (Est) e nelle zone occupate dai russi a Kherson e Zaporizhzhia (Sud).

Mosca sta predisponendo un imponente servizio di sicurezza per favorire lo svolgimento delle votazioni ed anzi consiglia i residente delle zone interessate, per motivi relativi alla sicurezza, di votare vicino alle proprie abitazioni piuttosto che di recarsi ai seggi.

Kiev ed i paesi che supportano l’Ucraina in questo conflitto non vedono di buon occhio questi referendum, dal mondo in cui vengono proposti quesiti al fatto che appaiano poco trasparenti a causa del voto “casa per casa”, tanto da poterle anche dichiararle illegali ed il cui risultato appare al momento scontato. (foto di repertorio)

FMP