Saliti a 85 i migranti morti al largo delle coste siriane, dopo il naufragio

Sono 85 i migranti morti al largo delle coste siriane, l’imbarcazione era partita dal Libano. Le autorità siriane hanno dichiarato che circa 150 persone erano a bordo della scialuppa. I migranti era di nazionalità diverse: libanesi, siriani e palestinesi.

Uno dei naufragi più letali degli ultimi anni, avvenuti vicino alle coste siriane, la Siria da 11 anni è messa in ginocchio per via del conflitto, la Siria si trova nel mezzo di una delle peggiori crisi economiche globali dal 1850, questo è quanto ha dichiarato la Banca Mondiale.

La maggior parte di migranti libanesi provengono da aree povere del Nord del Paese, tra cui la città di Tripoli, che è diventata un punto di snodo per l’immigrazione clandestina nel Mediterraneo (fonte: Ansa.it).

AO