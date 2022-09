Caserta, auto rimane incastrata tra due autotreni sulla statale Nola-Villa Literno

Questa mattina verso le ore 08:30 una squadre del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Aversa è intervenuta al Km 20+800 della SS Nola-Vila Literno per un incidente stradale.

Un’autovettura era rimasta schiacciata da due autotreni. Immediatamente i Vigili del fuoco hanno immediatamente operato per estrarre dalle lamiere le persone rimaste incastrate nell¿autovettura con l’attrezzatura da taglio in dotazione.

Dopo un elaborato lavoro, reso difficile anche dalle condizioni in cui erano i mezzi, i Vigili del Fuoco sono riusciti a tirar fuori dall¿intrico di lamiere contorte i passeggeri dell¿auto, affidandoli alle cure dei sanitari del 118 per il successivo trasporto in ospedale.

Purtroppo per il conducente dell’auto, un uomo, il personale medico del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso. L’arteria stradale è rimasta chiusa al traffico per tutta la durata delle operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=82130