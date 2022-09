Elezioni. Letta: “Porto PD a congresso per il nuovo partito, non mi ricandido”

(DIRE) Roma, 26 Settembre – “Serve un congresso di profonda riflessione su cosa è e cosa deve essere il nuovo partito democratico. Serve un nuovo partito democratico di fronte a una destra che più destra non c’e’ mai stata”, dice Enrico Letta e annuncia: “Assicurerò la guida del Partito Democratico nelle prossime settimane in vista del congresso al quale non mi presenterò come candidato”.

“Sarebbe l’ultimo regalo a questa destra se ci fossero opposizioni che vanno ognuna in ordine sparso. Io mi sento di dire che è molto importante che si riprendano le fila di relazioni per fare un’opposizione efficace e non che ognuno vada per conto suo”. Cosi’ Enrico Letta a proposito della necessità di ricucire con M5s. (Rai/ Dire) 12:32 26-09-22