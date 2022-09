Elezioni. Salvini: gli errori sono miei, io non faccio lo scarica barile

(DIRE) Roma, 26 Settembre – “Non è un’autoassoluzione, mi faccio carico io delle cose giuste e degli errori, mi prendo io tutte le responsabilità, non faccio come quelli allenatori che dicono che è colpa della panchina, della pioggia o dell’arbitro”.

“Per la Lega stare al Governo con il Pd, M5s e con Draghi per quasi due anni non è stato semplice ma lo rifarei perchè con l’Italia chiusa per Covid ho ritenuto giusto esserci. Ci è costato certo stare al Govenro con Speranza, Di Maio, Lamorgese ma era giusto per l’Italia”.

Comunque, aggiunge, “se avessimo scelto di trascinare per altri cinque mesi un governo litigioso e inadempiente sarebbe stato un problema. Ho anteposto, e l’ho fatto convintamente, il lavoro per il Paese, rispetto all’interesse per il partito. Fortuna che gli italiani poi abbiano potuto votare, non oso immaginare cosa sarebbe accaduto per altri nove mesi con un governo confuso e litigioso che si trascinava”.

Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, durante la conferenza stampa dalla sede di Via Bellerio a Milano. (Mar/ Dire) 12:49 26-09-22