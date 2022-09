Più corti sono i telomeri sui cromosomi più breve è la durata della vita!

Questi sono quattro alimenti nella dieta che li riducono. A scoprirlo uno studio

La frase “vivere fino a cento” oggi non è letta da molti in senso ironico, ma fanno di tutto per vivere a lungo e in salute. Una delle condizioni di base per raggiungere questo obiettivo è una dieta sana. Recenti ricerche scientifiche si sono concentrate su come la dieta influenzi i telomeri, i componenti nelle nostre cellule che contribuiscono a preservare l’integrità dei cromosomi. Sono stati rilevati quattro alimenti che possono contribuire all’accorciamento dei telomeri, il che dovrebbe essere un chiaro segno che dovremmo ridurne l’assunzione.

Le prime di quella “lista nera” sono le bevande gassate. Uno studio pubblicato sull’American Journal of Public Health ha rilevato che un’assunzione giornaliera di 590 millilitri di soda era associata a 4,6 anni di invecchiamento, proprio come il fumo. Bere quantità minori ha effetti più deboli e il consumo quotidiano di bibite dietetiche è associato a un rischio maggiore di sviluppare il diabete di tipo 2. Le altre due voci delle “quattro righe dietetiche nella colonna della morte” si riferiscono alla carne.

Innanzitutto quelli trasformati, come gli hot dog, che influiscono anche sui telomeri, a seconda di quante volte vengono mangiati. Un maggiore apporto di carne rossa potrebbe anche essere associato ad un effetto sui telomeri. Sebbene la carne rossa abbia un effetto maggiore, risultati simili si trovano per la carne bianca.

L’ultimo, quarto posto, spetta all’alcol, che può anche accelerare l’accorciamento dei telomeri, soprattutto in chi beve troppo, scrive The Healthy, riporta Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti.Questo è quindi un quartetto di cibi che dovrebbero essere evitati per raggiungere la longevità. Può sembrare difficile, ma ci sono tanti altri alimenti nel mondo che hanno un effetto positivo sulla salute e sulla longevità.

c.s. Giovanni D’Agata