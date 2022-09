Reggio Calabria: scuolabus contro una ringhiera sul Calopinace

Un incidente si è verificato sulle “Bretelle” di Reggio Calabria, per fortuna nessuno è rimato ferito. Il veicolo coinvolto era uno scuolabus, a bordo del quale c’era solo il conducente. In base a quanto riporta l’ANSA, dopo essere giunto sulle bretelle che costeggiano il torrente Calopinace, avrebbe perso il controllo del mezzo per motivi ancora in fase di accertamento. Quest’ultimo è finito contro la ringhiera di delimitazione del tratto stradale, infrangendola, con il rischio di precipitare nell’alveo del corso d’acqua.

Poco dopo sono arrivati i soccorsi del 118 e la Polizia Locale, che assieme ai Vigili del Fuoco hanno condotto i primi rilievi. L’autista è stato portato in ospedale. La Polizia sta ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente (Fonte: Ansa.it ).

AO