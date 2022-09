USA, aumentano stupri a New York

19:00 – Aumentano i casi di stupro a New York, circa l’11% in più rispetto all’anno scorso secondo i dati della polizia.

I dati allarmanti arrivano in un momento in cui la polizia della Grande Mela è nel mirino proprio per la gestione dei casi di stupro e il dipartimento di Giustizia ha avviato un’indagine dopo diverse accuse di discriminazione di genere.

Il distretto di polizia di New York ha promesso di collaborare con il dipartimento do Giustizia e un portavoce ha detto che si cercherà un modello focalizzato sulle vittime in modo da incoraggiarle a denunciare i crimini subiti. (Fonte: ANSA).