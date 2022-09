USA, nel Queens un nuovo parco “sopraelevato”

18:35 – Anche il Queens avrà una propria versione di High Line, il parco sopraelevato di Manhattan ormai diventato una delle attrazioni preferite dai turisti.

L’investimento iniziale ammonta a circa 35 milioni di dollari e prevede il recupero di una vecchia linea ferroviaria “Rockaway Beach Branch Line”, che attraversa diversi quartieri.

Eric Adams, Sindaco di New York ha parlato in merito al progetto, definendolo come “un’operazione che renderà la comunità più sicura e prospera“.

Una volta completato, QueensWay diventerà un parco lineare lungo quasi 12 chilometri lungo una ferrovia abbandonata da almeno 50 anni. Ci sarà una pista ciclabile separata dalla pista pedonale e lungo il percorso saranno allestiti spazi con attrezzature sportive. (Fonte ANSA)