Oggi a Catanzaro, si voterà per decidere chi sarà il nuovo Presidente della Provincia. Sono due i canditati in “corsa”, da un lato abbiamo il Sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, per il Centrosinistra, e dall’altro lato abbiamo il Sindaco di Soveria Simeri e consigliere provinciale Amedeo Mormile, per il Centrodestra. Le urne chiuderanno alle 23:00 di questa sera, potranno votare in 931, tra consiglieri e sindaci (Fonte: Ansa.it).

