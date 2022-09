Iran: la polizia spara contro i manifestanti

Sono passati undici giorni da quando il popolo Iraniano ha deciso di scendere in piazza, per protestare in nome di Masha Amini. Nella giornata di ieri, la polizia ha portato in arresto 3.ooo manifestanti. Si richiede non solo la rimozione della polizia morale, ma, adesso, i manifestanti richiedono che venga abolita l’autorità suprema l’Ayatollah Khamene.

Le forze del’ordine hanno sparato contro i manifestanti, come testimonia un video diffuso dalla giornalista e attivista Masih Alinejad.

L’agenzia Isna, ha dichiarato che la famiglia di Masha Amini, ha denunciato i poliziotti che hanno causato la morte alla giovane ragazza(Fonte: ilsole24ore.com).

AO