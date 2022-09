Secondo Mosca nel referendum a Donetsk il 99% è per l’annessione

In base ai dati forniti dall’Amministrazione di Mosca, relativamente alle elezioni per l’annessione dei territori occupati alla Federazione Russa, il risultato del referendum di ieri sarebbe plebiscitario in senso positivo. Il processo referendario è stato sin da subito contestato da Kiev e dall’Occidente anche solo per il fatto che non è stato monitorato in modo indipendente.

Secondo i russi, a Donetsk e Lugansk fino al 99,23% delle persone hanno votato a favore dell’adesione. A Zaporizhzhia i favorevoli sono stati il 93%, a Kherson l’87%. Di tutt’altro parere invece il governo di Kiev, che racconta invece di un referendum farsa che non ha nessuna volontà di riconoscere.

FMP