USA, lista Forbes dei più ricchi: Musk primo, fuori Zuckerberg

17:20 – La rivista Forbes ha pubblicato la sua lista annuale dei più ricchi d’America e per la prima volta in assoluto in vetta c’è il patron di Tesla e SpaceX Elon Musk. Secondo posto per Jeff Bezos dunque, spodestato dopo quattro anni consecutivi passati al primo posto. Il terzo posto del podio è occupato dal fondatore di Microsoft Bill Gates (nonostante le sue donazioni di 20 miliardi alla sua fondazione).

Per la prima volta dopo il 2015, il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg è fuori dalla top ten dei più ricchi d’America. Da settembre 2021, con il crollo delle azioni di Meta (-57%), l’azienda ha registrato una perdita pari a 76,8 miliardi di dollari. (Fonte ANSA)